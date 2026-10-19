Integrierte Schutzkappe für maximale Bequemlichkeit

So verlieren Sie Ihre Schutzkappe nie wieder: Die Schutzkappe ist im Produktdesign integriert und ist damit immer am USB-Stick befestigt. Bei der Verwendung müssen Sie nur die Kappe nach hinten schieben, den Stick anschließen und schon können Sie loslegen.