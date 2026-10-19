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        Eingestellt

        USB-Stick

        FM32FD175E/00

        Klein und leicht für die Verwendung unterwegs

        Einfaches und benutzerfreundliches Plug & Play-Gerät. Der farbenfrohe USB-Stick MOTION Edition von Philips macht das tägliche Speichern und Austauschen von Dateien, Fotos und Musik einfach und erschwinglich.

        Alle Vorteile anzeigen

        Dateien blitzschnell austauschen!

        Klein und leicht für die Verwendung unterwegs

        • 32 GB

        • Motion Edition 3.2

        • Dreierpack

        Aktuelles farbenfrohes Design

        Entscheiden Sie sich zwischen den Trendfarben Jelly-Pink, Purpur, Absinth-Grün oder Elektrik-Blau, um das Speichern und Austauschen Ihrer Daten bunter zu machen und mehr Spaß zu haben.

        Aktueller USB-Stick dank des farbenfrohen Designs

        Entscheiden Sie sich zwischen den Trendfarben Gelb, Pink, Purpur, Grün, Blau oder Orange, um das Speichern und Austauschen Ihrer Daten bunter zu machen und den Spaßfaktor zu genießen.

        Schnelle Datenübertragung über Highspeed-USB 3.0

        Durch extrem schnelle Datenübertragungsraten werden lange Wartezeiten beim Kopieren von großen Multimedia-Dateien auf oder von der Festplatte Ihres Computers erheblich verringert.

        Technische Daten

        Support für dieses Produkt erhalten

        Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

        Bewertungen

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