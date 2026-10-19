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Eingestellt
FM32FD175B/00
Klein und leicht für die Verwendung unterwegs
Einfaches und benutzerfreundliches Plug & Play-Gerät. Der farbenfrohe USB-Stick MOTION Edition von Philips macht das tägliche Speichern und Austauschen von Dateien, Fotos und Musik einfach und erschwinglich.
32 GB
Motion Edition 3.2
USB-C
Durch extrem schnelle Datenübertragungsraten werden lange Wartezeiten beim Kopieren von großen Multimedia-Dateien auf oder von der Festplatte Ihres Computers erheblich verringert.
Die Markierungen und Perforationen auf der Verpackung des USB-Sticks zeigen Ihnen, wie Sie die Verpackung schnell und problemlos öffnen können.
Eine ansprechende LED-Anzeige zeigt, dass der Stick richtig angeschlossen und aktiv ist. Sie blinkt schneller, wenn Dateien von oder in den Speicher kopiert werden.
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