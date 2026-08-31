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        USB-Stick

        FM16FD05E/00

        Klein und leicht für die Verwendung unterwegs

        Einfaches und benutzerfreundliches Plug & Play-Gerät. Der farbenfrohe USB-Stick Vivid Edition von Philips macht das tägliche Speichern und Austauschen von Dateien, Fotos und Musik einfach und erschwinglich.

        Alle Vorteile anzeigen

        Dateien blitzschnell austauschen!

        Klein und leicht für die Verwendung unterwegs

        • 16 GB

        • Vivid Edition 2.0

        • Dreierpack

        Schnelle Datenübertragung über Highspeed-USB 2.0

        Durch extrem schnelle Datenübertragungsraten werden lange Wartezeiten beim Kopieren von großen Multimedia-Dateien auf oder von der Festplatte Ihres Computers erheblich verringert.

        Die Aktivitätsanzeige leuchtet beim Kopieren von Dateien

        Eine ansprechende LED-Anzeige zeigt, dass der Stick richtig angeschlossen und aktiv ist. Sie blinkt schneller, wenn Dateien von oder in den Speicher kopiert werden.

        Aktueller USB-Stick dank des farbenfrohen Designs

        Entscheiden Sie sich zwischen den Trendfarben Gelb, Pink, Purpur, Grün, Blau oder Orange, um das Speichern und Austauschen Ihrer Daten bunter zu machen und den Spaßfaktor zu genießen.

        Technische Daten

        Handbücher und Dokumentation

        Landesspezifische Werbebroschüre

        • PDF Datei, 149.9 kB
        • 24 August 2026

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