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FM01SM140B/00
Benutzerfreundlich mit Plug & Play
Einfaches und benutzerfreundliches Plug & Play-Gerät. Das interne Solid-State-Laufwerk (SATA III 2,5") von Philips macht das tägliche Speichern und Austauschen von Dateien, Fotos und Musik einfach und kostengünstig.
1 TB
Solid-State-Drive
Durch extrem schnelle Datenübertragungsraten des Philips Solid-State-Laufwerks (SSD) werden lange Wartezeiten beim Kopieren von großen Multimedia-Dateien auf oder von der Festplatte Ihres Computers erheblich verringert.
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