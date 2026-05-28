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SmartPro Easy Ersatzset
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FC8008/01
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Die Mikrofaserpolster sind mit den SmartPro Easy-Saugrobotern kompatibel. Das Set enthält 2 Mikrofaserpolster, die ersetzt werden sollten, um die Lebensdauer Ihres Saugroboters zu verlängern.
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