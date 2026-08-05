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DST6130/40
50 g/Min Dauerdampf + 220 g Dampfstoß entfernt hartnäckige Falten
Tropf-Stop Technologie verhindert Wasserflecken
OptimalTEMP - keine Brandflecken auf bügelbaren Stoffen
SteamGlide Plus Bügelsohle für sanftes Gleiten
300 ml Wassertank + automatische Abschaltung für mehr Sicherheit
Mit einer kontinuierlichen Dampfleistung von 50 g/min kannst du Falten schneller und effektiver entfernen.
Der Dampfstoß bietet zusätzliche Power, um selbst hartnäckige Falten in dickeren Stoffen zu glätten und liefert bis zu 220 g Dampf für effizienteres Bügeln.
Eine optimale Temperatureinstellung für alle bügelbaren Stoffe. Garantiert ohne Brandflecken - dank OptimalTEMP Technologie. Du kannst alles von Jeans bis Seide, von Leinen bis Kaschmir sicher bügeln, in beliebiger Reihenfolge, ohne auf Temperaturanpassungen zu warten oder Kleidung vorzusortieren.
4.8
von 5
13
Bewertungen
TetianaN
05/08/2026
Sverige
Teil der Aktion
Ett pålitligt och smidigt strykjärn för daglig användning
Ett riktigt bra strykjärn! Det värms upp snabbt och klarar även kraftigt skrynkliga kläder tack vare den kraftfulla ångan. Stryksulan glider lätt över tyget utan att fastna. Den stora vattentanken gör att man kan stryka länge utan att behöva fylla på vatten hela tiden. Strykjärnet ligger bekvämt i handen och känns inte för tungt. Ett extra plus är avkalkningsfunktionen. Jag är mycket nöjd! Rekomenderas!
Diese Bewertung wurde für Philips 6000-seriens ångstrykjärn DST6130/40 High end irons verfasst
Diese Bewertung wurde für Philips 6000-seriens ångstrykjärn DST6130/40 High end irons verfasst
JuliethKristineN
29/07/2026
Norge
Teil der Aktion
Effektiv og veldig enkelt å bruke
Strykejernet blir raskt varmt, har stor vanntank og godt håndtak. Veldig behagelig at den stiller inn temperaturen selv, og temperaturen er perfekt til både til de lystette gardinene, og bomull & silke skjortene. Veldig effektiv damp som kan også brukes når klærne henger på kleshenger, noe som gjør det svært lett å bruke på blant annet skjorter rundt sømmene som ofte er utfordrende å få bra med vanlig strykejern. Man kan også bruke knappen under håndtaket som gir ekstra damp. Eneste negative er at jeg savner å kunne snurre ledningen rundt strykejernet for oppbevaring som mange andre strykejern har.
Diese Bewertung wurde für Philips 6000-serien dampstrykejern DST6130/40 High end irons verfasst
Diese Bewertung wurde für Philips 6000-serien dampstrykejern DST6130/40 High end irons verfasst
SasaK
23/07/2026
Norge
Teil der Aktion
Veldig godt!
Den stryker godt og er veldyg enkel å bruke. Den glir jevnt over klærne. Den er ikke klissete. Dampingen fungerer veldig bra, og det er ingen lekkasje når du bruker dampen. Veldig fornøyd!
Diese Bewertung wurde für Philips 6000-serien dampstrykejern DST6130/40 High end irons verfasst
Diese Bewertung wurde für Philips 6000-serien dampstrykejern DST6130/40 High end irons verfasst
Von einem unabhängigen Institut auf E. Coli, S. Aureus, C. Albicans und Milben auf Baumwolle bei einer Dampfzeit von 10 Sekunden getestet