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  • Glatte Ergebnisse und sicher anwendbar auf allen Stoffen
  • Glatte Ergebnisse und sicher anwendbar auf allen Stoffen
  • Glatte Ergebnisse und sicher anwendbar auf allen Stoffen
  • Glatte Ergebnisse und sicher anwendbar auf allen Stoffen
  • Glatte Ergebnisse und sicher anwendbar auf allen Stoffen
  • Glatte Ergebnisse und sicher anwendbar auf allen Stoffen
  • Glatte Ergebnisse und sicher anwendbar auf allen Stoffen
  • Glatte Ergebnisse und sicher anwendbar auf allen Stoffen
  • Glatte Ergebnisse und sicher anwendbar auf allen Stoffen
  • Glatte Ergebnisse und sicher anwendbar auf allen Stoffen
  • Glatte Ergebnisse und sicher anwendbar auf allen Stoffen
  • Glatte Ergebnisse und sicher anwendbar auf allen Stoffen
  • Glatte Ergebnisse und sicher anwendbar auf allen Stoffen
  • Glatte Ergebnisse und sicher anwendbar auf allen Stoffen
  • Glatte Ergebnisse und sicher anwendbar auf allen Stoffen
  • Glatte Ergebnisse und sicher anwendbar auf allen Stoffen
  • Glatte Ergebnisse und sicher anwendbar auf allen Stoffen
  • Glatte Ergebnisse und sicher anwendbar auf allen Stoffen

Philips 6000 Series DampfbügeleisenHigh End Bügeleisen

DST6130/40

4.8
| (13) Bewertungen
Glatte Ergebnisse und sicher anwendbar auf allen Stoffen
Erlebe außergewöhnliche Bügelleistung mit dem Philips 6000 Series Bügeleisen, entwickelt um alle Stoffe perfekt zu glätten. Es bietet 50 g/min Dauerdampf und einen kraftvollen 220 g Dampfstoß für müheloses und effektives Bügeln selbst bei hartnäckigen Falten.
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100% sicher, selbst auf empfindlichen Stoffen.

Glatte Ergebnisse und sicher anwendbar auf allen Stoffen

  • 50 g/Min Dauerdampf + 220 g Dampfstoß entfernt hartnäckige Falten

  • Tropf-Stop Technologie verhindert Wasserflecken

  • OptimalTEMP - keine Brandflecken auf bügelbaren Stoffen

  • SteamGlide Plus Bügelsohle für sanftes Gleiten

  • 300 ml Wassertank + automatische Abschaltung für mehr Sicherheit

Liefert bis zu 50 g/Min Dauerdampf, um Falten schneller zu entfernen.

Liefert bis zu 50 g/Min Dauerdampf, um Falten schneller zu entfernen.

Mit einer kontinuierlichen Dampfleistung von 50 g/min kannst du Falten schneller und effektiver entfernen.

Entfernt hartnäckige Falten mit dem kraftvollen Dampfstoß von 220 g

Entfernt hartnäckige Falten mit dem kraftvollen Dampfstoß von 220 g

Der Dampfstoß bietet zusätzliche Power, um selbst hartnäckige Falten in dickeren Stoffen zu glätten und liefert bis zu 220 g Dampf für effizienteres Bügeln.

Eine perfekte Temperatur für alle Stoffe mit OptimalTEMP

Eine perfekte Temperatur für alle Stoffe mit OptimalTEMP

Eine optimale Temperatureinstellung für alle bügelbaren Stoffe. Garantiert ohne Brandflecken - dank OptimalTEMP Technologie. Du kannst alles von Jeans bis Seide, von Leinen bis Kaschmir sicher bügeln, in beliebiger Reihenfolge, ohne auf Temperaturanpassungen zu warten oder Kleidung vorzusortieren.

Technische Daten

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.8

von 5

13

Bewertungen

3
2
1

05/08/2026

Sverige

Sverige

Ett pålitligt och smidigt strykjärn för daglig användning

Ett riktigt bra strykjärn! Det värms upp snabbt och klarar även kraftigt skrynkliga kläder tack vare den kraftfulla ångan. Stryksulan glider lätt över tyget utan att fastna. Den stora vattentanken gör att man kan stryka länge utan att behöva fylla på vatten hela tiden. Strykjärnet ligger bekvämt i handen och känns inte för tungt. Ett extra plus är avkalkningsfunktionen. Jag är mycket nöjd! Rekomenderas!

Diese Bewertung wurde für Philips 6000-seriens ångstrykjärn DST6130/40 High end irons verfasst

Diese Bewertung wurde für Philips 6000-seriens ångstrykjärn DST6130/40 High end irons verfasst

29/07/2026

Norge

Norge

Effektiv og veldig enkelt å bruke

Strykejernet blir raskt varmt, har stor vanntank og godt håndtak. Veldig behagelig at den stiller inn temperaturen selv, og temperaturen er perfekt til både til de lystette gardinene, og bomull & silke skjortene. Veldig effektiv damp som kan også brukes når klærne henger på kleshenger, noe som gjør det svært lett å bruke på blant annet skjorter rundt sømmene som ofte er utfordrende å få bra med vanlig strykejern. Man kan også bruke knappen under håndtaket som gir ekstra damp. Eneste negative er at jeg savner å kunne snurre ledningen rundt strykejernet for oppbevaring som mange andre strykejern har.

Diese Bewertung wurde für Philips 6000-serien dampstrykejern DST6130/40 High end irons verfasst

Diese Bewertung wurde für Philips 6000-serien dampstrykejern DST6130/40 High end irons verfasst

23/07/2026

Norge

Norge

Veldig godt!

Den stryker godt og er veldyg enkel å bruke. Den glir jevnt over klærne. Den er ikke klissete. Dampingen fungerer veldig bra, og det er ingen lekkasje når du bruker dampen. Veldig fornøyd!

Diese Bewertung wurde für Philips 6000-serien dampstrykejern DST6130/40 High end irons verfasst

Diese Bewertung wurde für Philips 6000-serien dampstrykejern DST6130/40 High end irons verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Von einem unabhängigen Institut auf E. Coli, S. Aureus, C. Albicans und Milben auf Baumwolle bei einer Dampfzeit von 10 Sekunden getestet