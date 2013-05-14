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Eingestellt

Dockingstation

DS8550/10

3.9

| (51) Bewertungen | 84% empfehlen dieses Produkt.

Der passende Sound für Ihr Zuhause

Holen Sie noch mehr aus Ihrer Musik, Ihren Spielen und Videos heraus. Dieser Dockinglautsprecher ist nicht nur praktisch und elegant, er bietet auch beeindruckenden Sound für Ihren iPod, Ihr iPhone oder Ihr iPad. Mit seinem integrierten Akku und der Bluetooth-Funktion sorgt er außerdem für unglaublichen Komfort.

Alle Vorteile anzeigen

Begeistert von Sound

Der passende Sound für Ihr Zuhause

Digitale Soundverarbeitungstechnologie für optimale Klangklarheit

Digitale Soundverarbeitungstechnologie für optimale Klangklarheit

Die erweiterte digitale Soundverarbeitungstechnologie bietet eine hervorragende Soundleistung im Vergleich zur konventionellen analogen Verarbeitungstechnologie, die für Dockingstationen verwendet wird, die die analoge Audioausgabe eines iPods/iPhones verarbeiten. Durch Aufnahme der digitalen Audioausgabe des iPods/iPhones und Anwendung digitaler Verarbeitungstechnologie auf jeder Stufe des Vorgangs entsteht ein wesentlich besseres Signal/Rausch-Verhältnis. Das Ergebnis ist ein unübertroffen klarer und perfekter, harmonischer Sound.

Integrierter Akku für optimale Tragbarkeit

SoundCurve für ausgezeichneten kristallklaren Klang

SoundCurve für ausgezeichneten kristallklaren Klang

Die speziell entwickelte geschwungene Rückseite dieser Philips Dockingstation sorgt für eine sehr effektive Akustik bei der Soundwiedergabe. Die gänzlich geschwungene Fläche verstärkt die Stabilität des Lautsprechergehäuses. Somit wird die interne Resonanz drastisch verringert, und Vibrationen und Verzerrungen werden vermieden. Genießen Sie ausgezeichneten kristallklaren Klang über schicke Lautsprecher.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.9

von 5

51

Bewertungen

84%

empfehlen dieses Produkt.

14/05/2013

Deutschland

Deutschland

Total super teil

Hab das teil bereits seit monaten und bin total begeistert, einfach, satten sound. Habs manchmal in der werkstatt und macht sogar in der riesen Halle Stimmung. Weiterzu empfehlen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DS8550 Dockingstation verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DS8550 Dockingstation verfasst

29/12/2011

Deutschland

Deutschland

Optimal

Super Teil! Unkompliziert, tolle Leistung. Keine bösen Überraschungen. Intuitive Bedienung. Sehr empfehlenswert!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DS8550 Dockingstation verfasst

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Diese Bewertung wurde für DS8550 Dockingstation verfasst

03/11/2012

United Kingdom

United Kingdom

Outstanding product!

Love my Dock! Great Sound and I love the Bass it delivers. Good Bluetooth Connectivity. Charges the iPhone even when it is not plugged in. What more can I ask for! It's my baby! Shhhhh.... Don't tell the missus.

Diese Bewertung wurde für DS8550 docking speaker verfasst

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