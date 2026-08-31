Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Eingestellt
DLP8752NC/00
Musik und ausreichend Energie für unterwegs
Hören Sie Ihre Musik auch unterwegs mit diesem tragbaren Ladegerät. Die Powerbank mit 5.000 mAh verfügt über einen integrierten Bluetooth-Lautsprecher. Einfach einstecken, und die Party kann losgehen!
Mit dem praktischen Akku-Pack können Sie Ihr Gerät aufladen, selbst wenn Ihnen kein (Auto-)Ladegerät zur Verfügung steht. Der intelligente Akku-Pack versorgt Ihr Gerät mit Strom, sodass Sie ihn nach der Verwendung abnehmen können und dennoch ein vollständig aufgeladenes Gerät haben.
Das haltbare, federleichte Material und Design machen die Lautsprecher zu perfekten Begleitern unterwegs.
Bewertungen