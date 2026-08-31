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USB-Powerbank

DLP8752NC/00

Musik und ausreichend Energie für unterwegs

Hören Sie Ihre Musik auch unterwegs mit diesem tragbaren Ladegerät. Die Powerbank mit 5.000 mAh verfügt über einen integrierten Bluetooth-Lautsprecher. Einfach einstecken, und die Party kann losgehen!

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Hybrid-Powerbank und tragbarer Lautsprecher

Musik und ausreichend Energie für unterwegs

Funktioniert überall, selbst dort, wo keine Stromversorgung verfügbar ist

Mit dem praktischen Akku-Pack können Sie Ihr Gerät aufladen, selbst wenn Ihnen kein (Auto-)Ladegerät zur Verfügung steht. Der intelligente Akku-Pack versorgt Ihr Gerät mit Strom, sodass Sie ihn nach der Verwendung abnehmen können und dennoch ein vollständig aufgeladenes Gerät haben.

BT 4.1

Federleichtes, tragbares Design für Musikgenuss unterwegs

Federleichtes, tragbares Design für Musikgenuss unterwegs

Das haltbare, federleichte Material und Design machen die Lautsprecher zu perfekten Begleitern unterwegs.

Technische Daten

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