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Eingestellt

USB-Powerbank

DLP8720N/00

Schlanke und leistungsstarke Powerbank

Erhalten Sie jederzeit Zugang zu Strom – die zusätzliche Leistung für bis zu einer vollen Ladung. Zwei USB-Anschlüsse ermöglichen Ihnen das gleichzeitige Aufladen von zwei Geräten. 20.000 mAh große Kapazität zum vollständigen Aufladen über das Telefon, auch zum Aufladen des Tablets.

Alle Vorteile anzeigen

mit einem tragbaren Reserve-Power Pack

Schlanke und leistungsstarke Powerbank

  • 20.000 mAh

  • Doppelter USB-Anschluss

  • Li-Polymer-Akku

Funktioniert überall, selbst dort, wo keine Stromversorgung verfügbar ist

Mit dem praktischen Akku-Pack können Sie Ihr Gerät aufladen, selbst wenn Ihnen kein (Auto-)Ladegerät zur Verfügung steht. Der intelligente Akku-Pack versorgt Ihr Gerät mit Strom, sodass Sie ihn nach der Verwendung abnehmen können und dennoch ein vollständig aufgeladenes Gerät haben.

Micro-USB-Kabel zum Anschließen und Aufladen im Lieferumfang enthalten

Das im Lieferumfang enthaltene Micro-USB/USB 2.0-Kabel kann mit Mobiltelefonen, Digitalkameras und anderen tragbaren Geräten mit einem Micro-USB-Anschluss verwendet werden. Sie können es überallhin mitnehmen, an Ihrem Schreibtisch aufbewahren oder dadurch ein verloren gegangenes Kabel ersetzen, sodass Sie immer eine Verbindung herstellen oder Ihr Gerät bei Bedarf aufladen können.

Laden Sie Ihre Geräte mehrfach unterwegs auf

Mit dieser tragbaren Stromquelle können Sie mehr als zwei vollständige Ladezyklen unterwegs durchführen. Sie können es auf Reisen mitnehmen und verfügen so jederzeit über Strom.

Technische Daten

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