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Eingestellt
DLP8720N/00
Schlanke und leistungsstarke Powerbank
Erhalten Sie jederzeit Zugang zu Strom – die zusätzliche Leistung für bis zu einer vollen Ladung. Zwei USB-Anschlüsse ermöglichen Ihnen das gleichzeitige Aufladen von zwei Geräten. 20.000 mAh große Kapazität zum vollständigen Aufladen über das Telefon, auch zum Aufladen des Tablets.
20.000 mAh
Doppelter USB-Anschluss
Li-Polymer-Akku
Mit dem praktischen Akku-Pack können Sie Ihr Gerät aufladen, selbst wenn Ihnen kein (Auto-)Ladegerät zur Verfügung steht. Der intelligente Akku-Pack versorgt Ihr Gerät mit Strom, sodass Sie ihn nach der Verwendung abnehmen können und dennoch ein vollständig aufgeladenes Gerät haben.
Das im Lieferumfang enthaltene Micro-USB/USB 2.0-Kabel kann mit Mobiltelefonen, Digitalkameras und anderen tragbaren Geräten mit einem Micro-USB-Anschluss verwendet werden. Sie können es überallhin mitnehmen, an Ihrem Schreibtisch aufbewahren oder dadurch ein verloren gegangenes Kabel ersetzen, sodass Sie immer eine Verbindung herstellen oder Ihr Gerät bei Bedarf aufladen können.
Mit dieser tragbaren Stromquelle können Sie mehr als zwei vollständige Ladezyklen unterwegs durchführen. Sie können es auf Reisen mitnehmen und verfügen so jederzeit über Strom.
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