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Eingestellt

USB-Powerbank

DLP7721N/00

Schlanke und leistungsstarke Powerbank

Erhalten Sie jederzeit Zugang zu Strom – die zusätzliche Leistung für bis zu einer vollen Ladung. Zwei USB-Anschlüsse ermöglichen Ihnen das gleichzeitige Aufladen von zwei Geräten. 20.000 mAh große Kapazität zum vollständigen Aufladen über das Telefon, auch zum Aufladen des Tablets.

Alle Vorteile anzeigen

mit einem tragbaren Reserve-Power Pack

Schlanke und leistungsstarke Powerbank

  • 20.000 mAh

  • Doppelter USB-Anschluss

  • Li-Polymer-Akku

Laden Sie Ihre Geräte mehrfach unterwegs auf

Mit dieser tragbaren Stromquelle können Sie mehr als zwei vollständige Ladezyklen unterwegs durchführen. Sie können es auf Reisen mitnehmen und verfügen so jederzeit über Strom.

2 USB-Anschlüsse zum Aufladen von zwei Geräten gleichzeitig

2 USB-Anschlüsse zum Aufladen von zwei Geräten gleichzeitig

LED-Betriebsanzeige

Die dezente LED leuchtet sanft und zeigt Ihnen auf einen Blick, dass das Gerät eingeschaltet ist.

Technische Daten

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