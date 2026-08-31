Schlanke und leistungsstarke Powerbank

Erhalten Sie jederzeit Zugang zu Strom – die zusätzliche Leistung für bis zu einer vollen Ladung. Zwei USB-Anschlüsse ermöglichen Ihnen das gleichzeitige Aufladen von zwei Geräten. 20.000 mAh große Kapazität zum vollständigen Aufladen über das Telefon, auch zum Aufladen des Tablets.