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Eingestellt
Schlanke und leistungsstarke Powerbank
Micro- und Typ-C-Eingang, doppelter USB-A- und USB-C-Ausgang.
10.000 mAh
Doppelter USB-Anschluss
Über die diskrete, sanft leuchtende LED-Anzeige können Sie auf einen Blick erkennen, ob das Gerät mit Strom versorgt wird.
Mit dem praktischen Akku-Pack können Sie Ihr Gerät aufladen, selbst wenn Ihnen kein (Auto-)Ladegerät zur Verfügung steht. Der intelligente Akku-Pack versorgt Ihr Gerät mit Strom, sodass Sie ihn nach der Verwendung abnehmen können und dennoch ein vollständig aufgeladenes Gerät haben.
2 USB-Anschlüsse zum Aufladen von zwei Geräten gleichzeitig
5.0
von 5
1
Bewertung
100%
empfehlen dieses Produkt.
Eindhoven1891
15/10/2022
Norge
HELT TOPP
Veldig hendig i størrelse og meget robust utførelse.
Vorteile
Hendig
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DLP7719N USB-strømbank verfasst
Datum der Benutzung 2022-04-15
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DLP7719N USB-strømbank verfasst
Datum der Benutzung 2022-04-15