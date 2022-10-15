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Eingestellt

USB-Powerbank

DLP7719N/00

5

| (1) Bewertung | 100% empfehlen dieses Produkt.

Schlanke und leistungsstarke Powerbank

Micro- und Typ-C-Eingang, doppelter USB-A- und USB-C-Ausgang.

Alle Vorteile anzeigen

mit einem tragbaren Reserve-Power Pack

Schlanke und leistungsstarke Powerbank

  • 10.000 mAh

  • Doppelter USB-Anschluss

LED-Anzeige

Über die diskrete, sanft leuchtende LED-Anzeige können Sie auf einen Blick erkennen, ob das Gerät mit Strom versorgt wird.

Funktioniert überall, selbst dort, wo keine Stromversorgung verfügbar ist

Mit dem praktischen Akku-Pack können Sie Ihr Gerät aufladen, selbst wenn Ihnen kein (Auto-)Ladegerät zur Verfügung steht. Der intelligente Akku-Pack versorgt Ihr Gerät mit Strom, sodass Sie ihn nach der Verwendung abnehmen können und dennoch ein vollständig aufgeladenes Gerät haben.

2 USB-Anschlüsse zum Aufladen von zwei Geräten gleichzeitig

2 USB-Anschlüsse zum Aufladen von zwei Geräten gleichzeitig

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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5.0

von 5

1

Bewertung

100%

empfehlen dieses Produkt.

4
3
2
1

15/10/2022

Norge

Norge

HELT TOPP

Veldig hendig i størrelse og meget robust utførelse.

Vorteile

Hendig

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DLP7719N USB-strømbank verfasst

Datum der Benutzung 2022-04-15

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Diese Bewertung wurde für DLP7719N USB-strømbank verfasst

Datum der Benutzung 2022-04-15

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