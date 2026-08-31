Für besten Sound über Ladestation ans Stereo-System anschließen

Genießen Sie Ihre Musik vom Player über die hervorragenden Lautsprecher Ihres Stereo-Systems. Schließen Sie einfach das Ladegerät über das Audiokabel an Ihr Stereo-System an. Nachdem der Player angeschlossen ist, können Sie die Musik darüber wiedergeben.