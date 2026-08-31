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DLP2711CB/00
Schlanke und leistungsstarke Powerbank
Große Kapazität von 10.000 mAh mit sicherem Lithium-Polymer-Akku. Müheloses Aufladen Ihres Mobiltelefons, wenn der Akku zur Neige geht. Schnellladung über USB-A- und USB-C-Anschlüsse, unterstützt QC 3.0 und PD 3.0.
10.000 mAh
USB-A- und -C-Ladeanschlüsse
QC 3.0 und PD 3.0
PPS
Mit dem praktischen Akku-Pack können Sie Ihr Gerät aufladen, selbst wenn Ihnen kein (Auto-)Ladegerät zur Verfügung steht. Der intelligente Akku-Pack versorgt Ihr Gerät mit Strom, sodass Sie ihn nach der Verwendung abnehmen können und dennoch ein vollständig aufgeladenes Gerät haben.
Über die diskrete, sanft leuchtende LED-Anzeige können Sie auf einen Blick erkennen, ob das Gerät mit Strom versorgt wird.
PPS (Programmable Power Supply, programmierbare Stromversorgung) ist ein Standard für Schnellladetechnologie für USB-C-Geräte. Diese Technologie passt Spannung und Strom in Echtzeit an, je nach Ladezustand des Geräts, und versorgt es mit maximaler Leistung. Eine intelligente Möglichkeit, die Ladezeit sicher zu reduzieren.
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