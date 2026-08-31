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Ladegerät

DLP2682CW/00

Ladegerät mit 2 USB-C- und USB-A-Anschlüssen

Laden Sie Ihren Laptop und die neuesten Geräte über den USB-C-Anschluss auf. Unterstützt PD3.0 und QC 4+ Lademodule, um die Ladezeit zu minimieren. USB-A-Anschluss zum gleichzeitigen Aufladen Ihrer anderen Geräte. Erhältlich mit abnehmbaren EU-, UK- und AU-Steckern.

Alle Vorteile anzeigen

65 W mit QC 4+ und PD 3.0

Ladegerät mit 2 USB-C- und USB-A-Anschlüssen

  • USB-A- und -C-Ladeanschlüsse

  • Power Delivery

  • QK 4+

  • PPS

USB-C-Anschluss mit Power Delivery-Unterstützung

USB-C ist der neueste Standard für Anschlüsse von Ladegeräten, der jetzt von mobilen Geräten wie Mobiltelefonen, Kameras und Tablets übernommen wird. PD (Power Delivery) ist der USB-Standard für die Stromversorgung, dieser ermöglicht mehr Leistung sowie schnelles Aufladen.

Intelligenter Schutz vor Überhitzung, Überspannung und Überstrom

Intelligenter Schutz vor Überhitzung, Überspannung und Überstrom

Ladegerät mit GaN-Technologie

Ladegeräte mit GaN-Technologie (Galliumnitrid) verwenden weniger elektrische Komponenten mit besserer Wärmeleistung. Die kompakten Ladegeräte bieten mehr Leistung bei kürzeren Ladezeiten. Durch die höhere Leistung können moderne Laptops mit USB-C-Anschluss mit Strom versorgt werden.

Technische Daten

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