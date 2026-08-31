Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
DLP2682CW/00
Ladegerät mit 2 USB-C- und USB-A-Anschlüssen
Laden Sie Ihren Laptop und die neuesten Geräte über den USB-C-Anschluss auf. Unterstützt PD3.0 und QC 4+ Lademodule, um die Ladezeit zu minimieren. USB-A-Anschluss zum gleichzeitigen Aufladen Ihrer anderen Geräte. Erhältlich mit abnehmbaren EU-, UK- und AU-Steckern.
USB-A- und -C-Ladeanschlüsse
Power Delivery
QK 4+
PPS
USB-C ist der neueste Standard für Anschlüsse von Ladegeräten, der jetzt von mobilen Geräten wie Mobiltelefonen, Kameras und Tablets übernommen wird. PD (Power Delivery) ist der USB-Standard für die Stromversorgung, dieser ermöglicht mehr Leistung sowie schnelles Aufladen.
Intelligenter Schutz vor Überhitzung, Überspannung und Überstrom
Ladegeräte mit GaN-Technologie (Galliumnitrid) verwenden weniger elektrische Komponenten mit besserer Wärmeleistung. Die kompakten Ladegeräte bieten mehr Leistung bei kürzeren Ladezeiten. Durch die höhere Leistung können moderne Laptops mit USB-C-Anschluss mit Strom versorgt werden.
Bewertungen