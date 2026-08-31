USB-C-Anschluss mit Power Delivery-Unterstützung

USB-C ist der neueste Standard für Anschlüsse von Ladegeräten, der jetzt von mobilen Geräten wie Mobiltelefonen, Kameras und Tablets übernommen wird. PD (Power Delivery) ist der USB-Standard für die Stromversorgung, dieser ermöglicht mehr Leistung sowie schnelles Aufladen.