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Eingestellt
DLP2621T/00
Reiseladegerät, 1C/1A-Anschlüsse
Ideal für unterwegs mit 4 austauschbaren Steckern und Tasche. Laden Sie die neuesten Geräte über den USB-C-Anschluss mit PD-Unterstützung auf, um optimale Ladeleistung bei minimierter Ladezeit zu erhalten. Verwenden Sie den USB-A-Anschluss, um gleichzeitig Ihre anderen Geräte aufzuladen.
30 W Ausgangsleistung
Power Delivery
2 USB-Anschlüsse zum Aufladen von zwei Geräten gleichzeitig
Optimaler Schutz gegen Überhitzung, Überspannung und Überstrom
Bewertungen