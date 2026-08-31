USB-C-Anschluss mit Ladefunktion

USB-C ist der neueste Ladeanschluss, der jetzt von mobilen Geräten wie Handys, Outdoor-Kameras und Tablets verwendet wird. Power Delivery (PD) ist der USB-Standard für die Leistungsabgabe von 15 W, 27 W, 45 W und bis zu 100 W.