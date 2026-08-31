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Autoladegerät

DLP2521L/00

Autoladegerät, 1C/1A-Anschlüsse

Laden Sie Ihr neuestes iPhone über den USB-C-Anschluss mit Ladefunktion auf, um optimale Leistung bei minimierter Ladezeit zu erhalten. Verwenden Sie den USB-A-Anschluss, um gleichzeitig Ihre anderen Geräte aufzuladen. Im Lieferumfang ist ein USB-C auf Lightning Kabel (1 m) enthalten.

Alle Vorteile anzeigen

36 W Ausgangsleistung mit Power Delivery-Funktion

Autoladegerät, 1C/1A-Anschlüsse

  • USB-A- und -C-Ladeanschlüsse

  • Power Delivery

  • Metallgehäuse

2 USB-Anschlüsse zum Aufladen von zwei Geräten gleichzeitig

2 USB-Anschlüsse zum Aufladen von zwei Geräten gleichzeitig

Optimaler Schutz gegen Überhitzung, Überspannung und Überstrom

Optimaler Schutz gegen Überhitzung, Überspannung und Überstrom

USB-C-Anschluss mit Ladefunktion

USB-C ist der neueste Ladeanschluss, der jetzt von mobilen Geräten wie Handys, Outdoor-Kameras und Tablets verwendet wird. Power Delivery (PD) ist der USB-Standard für die Leistungsabgabe von 15 W, 27 W, 45 W und bis zu 100 W.

Technische Daten

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