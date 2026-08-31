Autoladegerät, 1C/1A-Anschlüsse

Laden Sie Ihr neuestes iPhone über den USB-C-Anschluss mit Ladefunktion auf, um optimale Leistung bei minimierter Ladezeit zu erhalten. Verwenden Sie den USB-A-Anschluss, um gleichzeitig Ihre anderen Geräte aufzuladen. Im Lieferumfang ist ein USB-C auf Lightning Kabel (1 m) enthalten.