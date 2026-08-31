Doppel-USB-Autoladegerät

Laden Sie Ihr Smartphone und Tablet in voller Geschwindigkeit gleichzeitig auf, um in kurzer Zeit wieder die maximale Leistung im Auto zu erhalten. Die Smart Protection-Funktion verhindert dabei eine Beschädigung Ihres wertvollen Geräts. Insgesamt erhalten Sie 3,1 A bei einer Ausgangsleistung von bis zu 15,5 W.