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Eingestellt
DLP2520/00
Doppel-USB-Autoladegerät
Laden Sie Ihr Smartphone und Tablet in voller Geschwindigkeit gleichzeitig auf, um in kurzer Zeit wieder die maximale Leistung im Auto zu erhalten. Die Smart Protection-Funktion verhindert dabei eine Beschädigung Ihres wertvollen Geräts. Insgesamt erhalten Sie 3,1 A bei einer Ausgangsleistung von bis zu 15,5 W.
2 USB-Ladeanschlüsse
2 USB-Anschlüsse zum Aufladen von zwei Geräten gleichzeitig
Das Kompaktladegerät wird an die 12-V-Buchse im Auto sowie an das Mobilgerät angeschlossen und ermöglicht so ein einfaches und bequemes Laden unterwegs.
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