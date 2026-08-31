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DLP1930CW/00
Leistungsstarke Powerbank
Erhalten Sie jederzeit und überall Strom. 30.000 mAh große Kapazität für mehr als eine vollständige Ladung. 3 USB-Anschlüsse mit USB-A und USB-C. Schnelles Aufladen mit USB-C PD 3.0, max. 20 W Ausgangsleistung oder USB-A-Anschluss mit QC 3.0, max. 18 W Ausgangsleistung.
30.000 mAh
USB-A- und -C-Ladeanschlüsse
QC 3.0 und Power Delivery
Weiß
Mit dem praktischen Akku-Pack können Sie Ihr Gerät aufladen, selbst wenn Ihnen kein (Auto-)Ladegerät zur Verfügung steht. Der intelligente Akku-Pack versorgt Ihr Gerät mit Strom, sodass Sie ihn nach der Verwendung abnehmen können und dennoch ein vollständig aufgeladenes Gerät haben.
Mit dieser tragbaren Stromquelle können Sie mehr als zwei vollständige Ladezyklen unterwegs durchführen. Sie können es auf Reisen mitnehmen und verfügen so jederzeit über Strom.
LCD-Display für die Betriebsanzeige
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