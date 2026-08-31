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DLP1810CW/00
Schlanke und leistungsstarke Powerbank
Große Kapazität von 10.000 mAh mit sicherem Lithium-Polymer-Akku. Müheloses Aufladen Ihres Mobiltelefons, wenn der Akku zur Neige geht. Mit USB-C 3A Schnellladung und Dual USB-A können Sie Ihr neuestes Gerät aufladen.
10.000 mAh
USB-A- und -C-Ladeanschlüsse
Li-Polymer-Akku
Weiß
Die dezente LED leuchtet sanft und zeigt Ihnen auf einen Blick, dass das Gerät eingeschaltet ist.
Intelligenter Schutz vor Überhitzung, Überspannung und Überstrom
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