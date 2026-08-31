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USB-Powerbank

DLP1810CW/00

Schlanke und leistungsstarke Powerbank

Große Kapazität von 10.000 mAh mit sicherem Lithium-Polymer-Akku. Müheloses Aufladen Ihres Mobiltelefons, wenn der Akku zur Neige geht. Mit USB-C 3A Schnellladung und Dual USB-A können Sie Ihr neuestes Gerät aufladen.

Alle Vorteile anzeigen

mit einem tragbaren Reserve-Power Pack

Schlanke und leistungsstarke Powerbank

  • 10.000 mAh

  • USB-A- und -C-Ladeanschlüsse

  • Li-Polymer-Akku

  • Weiß

LED-Betriebsanzeige

Die dezente LED leuchtet sanft und zeigt Ihnen auf einen Blick, dass das Gerät eingeschaltet ist.

Intelligenter Schutz vor Überhitzung, Überspannung und Überstrom

Intelligenter Schutz vor Überhitzung, Überspannung und Überstrom

Technische Daten

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