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USB-Powerbank

DLP1810CV/00

5

| (1) Bewertung | 100% empfehlen dieses Produkt.

Schlanke und leistungsstarke Powerbank

Große Kapazität von 10.000 mAh mit sicherem Lithium-Polymer-Akku. Müheloses Aufladen Ihres Mobiltelefons, wenn der Akku zur Neige geht. Mit USB-C 3A Schnellladung und Dual USB-A können Sie Ihr neuestes Gerät aufladen.

Alle Vorteile anzeigen

mit einem tragbaren Reserve-Power Pack

Schlanke und leistungsstarke Powerbank

  • 10.000 mAh

  • USB-A- und -C-Ladeanschlüsse

  • Li-Polymer-Akku

  • Silber

LED-Anzeige

Über die diskrete, sanft leuchtende LED-Anzeige können Sie auf einen Blick erkennen, ob das Gerät mit Strom versorgt wird.

Funktioniert überall, selbst dort, wo keine Stromversorgung verfügbar ist

Mit dem praktischen Akku-Pack können Sie Ihr Gerät aufladen, selbst wenn Ihnen kein (Auto-)Ladegerät zur Verfügung steht. Der intelligente Akku-Pack versorgt Ihr Gerät mit Strom, sodass Sie ihn nach der Verwendung abnehmen können und dennoch ein vollständig aufgeladenes Gerät haben.

5 V/3 A schnelles Aufladen

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

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5.0

von 5

1

Bewertung

100%

empfehlen dieses Produkt.

4
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1

18/05/2024

United Kingdom

United Kingdom

Verifizierter Käufer

great product

recommend, worth the price, battery last long(3-4 phone fully charging)

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DLP1810CV USB power bank verfasst

Datum der Benutzung 2023-05-18

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Diese Bewertung wurde für DLP1810CV USB power bank verfasst

Datum der Benutzung 2023-05-18

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