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USB-Powerbank

DLP1012U/00

Schlanke und leistungsstarke Powerbank

Große Kapazität von 10.000 mAh mit sicherem Lithium-Polymer-Akku. Müheloses Aufladen Ihres Mobiltelefons, wenn der Akku zur Neige geht. 2 USB-Ausgänge

Alle Vorteile anzeigen

Schlanke und leistungsstarke Powerbank

  • 10.000 mAh

  • 2 USB-Ladeanschlüsse

  • Li-Polymer-Akku

LED-Anzeige

Über die diskrete, sanft leuchtende LED-Anzeige können Sie auf einen Blick erkennen, ob das Gerät mit Strom versorgt wird.

2 USB-Anschlüsse zum Aufladen von zwei Geräten gleichzeitig

2 USB-Anschlüsse zum Aufladen von zwei Geräten gleichzeitig

5 V/2,1 A Schnellladeanschluss

Technische Daten

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