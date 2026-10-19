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Eingestellt

Transporttasche

DLN1769/10

Praktischer Schutz

Praktisch für unterwegs. Die schlanke Hülle aus robustem Nylon mit weichem Innenfutter schützt als eigenständige Tasche oder innerhalb einer anderen Tasche. Der verstellbare Trageriemen ist nicht nur bequem sondern lässt sich auch auf Kopfstützen anbringen für Entertainment im Auto.

Alle Vorteile anzeigen

für eine multifunktionale Verwendung

Praktischer Schutz

  • für iPad und iPad 2

Außenmaterial modernes Nylon

Diese Tasche besteht aus attraktivem und strapazierfähigem Nylon und bietet somit Schutz und Eleganz.

Weiches Stofffutter

Das weiche Stofffutter dieser Tasche schützt die Oberfläche Ihres Geräts, wenn es sich in der Tasche befindet.

Tragetasche kann einzeln o. als zusätzl. Schutz in Tasche verwendet werden

Schützen Sie Ihr Gerät damit auch unterwegs, oder verwenden Sie die Tasche für zusätzlichen Schutz beim Transport in einer Tasche oder einem Rucksack.

Technische Daten

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