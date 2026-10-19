Schützten Sie Ihr iPad auch unterwegs besonders stilvoll

Diese stilvolle gepolsterte Kunstlederhülle mit robustem Material und Verschluss lässt sich ganz einfach in einen Standfuß verwandeln, sodass Sie Inhalte auch freihändig ansehen können. Im Inneren sorgen das weiche Futter und die integrierte Halterung für sicheren Schutz für Ihr iPad, auch unterwegs.