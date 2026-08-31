Gepolsterte Neoprenhülle für eine weiche aber dennoch robuste Schutzschicht

Diese Hülle wird aus weichem Neopren hergestellt und ist daher sehr flexibel aber gleichzeitig äußerst widerstandsfähig. So polstert und schützt sie Ihr Gerät, damit Sie es jederzeit bedenkenlos mitnehmen können.