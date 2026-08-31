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Eingestellt
DLK5528C/00
USB-C 3.1, Hub zum Erweitern auf 5 Anschlüsse, Mini-HUB
Ein vielseitiger USB-C 3.1-Anschluss erweitert sich auf 5: USB-C PD3.0, HDMI 4K, 3 USB-A 3.0-Buchsen mit 5 Gbit/s Übertragungsgeschwindigkeit. Typ-C max. 100 W Ausgangsleistung. USB-A A max. 17 W Ausgangsleistung.
USB 3.1 Typ-C
USB 3.0
PD3.0
Dank mehrerer USB-C- und USB-A-Anschlüsse können Sie Ihr MacBook/MacBook Pro oder ein anderes USB-C-fähiges Gerät erweitern, um alle USB-Geräte anzuschließen, während sie über ein USB-C-Ladegerät aufgeladen werden.
Unterstützt USB 3.0, 5 Gbit/s High-Speed-Datenübertragungsrate.
Unterstützt High-Speed-HDMI 4K-Auflösung bei 30 Bilder/Sek.
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