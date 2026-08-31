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USB-C-Hub

DLK5527C/00

USB-C 3.1, Hub zum Erweitern auf 4-Anschlüsse, Mini-HUB

Ein vielseitiges USB-C 3.1 erweitert sich auf einen Hub mit 4 Anschlüssen: Drei USB-A 3.0, USB-C-Ladeanschlüsse

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USB-C 3.1, Hub zum Erweitern auf 4-Anschlüsse, Mini-HUB

  • USB 3.1 Typ-C

  • USB 3.0

Unterstützt USB 3.0-Datenübertragung

Unterstützt USB 3.0, 5 Gbit/s High-Speed-Datenübertragungsrate.

USB 3.0 abwärtskompatibel

Unterstützt USB 3.0, superschnelle Übertragung mit 5 Gbit/s, abwärtskompatibel zu USB 2.0, Übertragungsgeschwindigkeit 480 Mbit/s.

Technische Daten

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