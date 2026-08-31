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Eingestellt
DLK3605L/00
Einfacher und praktischer Selfie-Stick
Das Produktgehäuse verfügt über einen verschiebbaren und einziehbaren Griff, der sich leicht in ein Stativ sowie eine Fernbedienung, die vom Gehäuse abgenommen werden kann. Winkelverstellbar, weiteres Sichtfeld.
Der Stecker ist so konzipiert, dass er eingeklappt werden kann, wenn er nicht gebraucht wird. Auf diese Weise ist er noch einfacher zu transportieren.
Das kompakte, elegante Design ermöglicht es Ihnen, Ihre Daten stets bei sich zu haben. So haben Sie Ihre Multimedia-Dateien und Dokumente griffbereit, wenn Sie sie benötigen.
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