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Eingestellt
DLK3532Q/00
Autohalterung mit kabelloser Qi-Ladefunktion
Sichern Sie Ihr Mobiltelefon mit der Schnappverriegelung, mit Gelenkarm für Schwenk- und Neigebewegungen.
10 W
Kabellose Qi-Ladefunktion
Dieses Halterungssystem wird an den Lüftungsschlitzen in Ihrem Auto befestigt. So sitzt Ihr Gerät sicher und ist leicht zugänglich, wenn Sie unterwegs sind.
Für eine Ladeleistung von 10 W ist ein Quick Charge-Ladegerät erforderlich. Es identifiziert den Ladestandard Ihres Wandladegeräts oder der Steckdosenleiste, um eine schnellere automatische Aufladung zu ermöglichen.
Zwei erweiterbare Arme für einfaches Anbringen und Entfernen des Geräts mit einer Hand
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