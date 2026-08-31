Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Eingestellt
DLK3425NB/00
Magnet-Autohalterung
Ermöglichen Sie eine Anpassung um 360 Grad mit der verstellbaren Kugelkopfhalterung. Befestigen Sie die Halterung sicher am Lüftungsschlitz des Fahrzeugs. Die magnetische Oberfläche sorgt für eine sichere Befestigung Ihres iPhones. (iPhone 12 oder 13 mit Magnethalterung)
Belüftungsschlitz
Magnetsaugkraft
für die iPhone Serien 12 und 13
Diese Halterung lässt sich um 360° drehen. So können Sie Ihr Gerät vertikal oder horizontal positionieren, damit es leicht zugänglich ist, und Sie das Gerät im Blick haben.
Diese Autohalterung verfügt über einen starken Magnet. Bietet 360-Grad-Anpassung des Mobiltelefons. Die Autohalterung ist wiederum mit einem 3M-Kleber fest auf der Fahrzeugoberfläche befestigt.
Bewertungen