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Telefonhalterung

DLK3423NB/00

Magnet-Autohalterung

Bieten Sie eine flexible Rundumanpassung mit einer Richtungskugel zum Verstellen; Befestigen Sie die Halterung mit dem mitgelieferten 3M-Kleber sicher im Fahrzeug.

Alle Vorteile anzeigen

Magnet-Autohalterung

  • Magnetsaugkraft

Leicht zugänglich durch die 360°-Drehung

Diese Halterung lässt sich um 360° drehen. So können Sie Ihr Gerät vertikal oder horizontal positionieren, damit es leicht zugänglich ist, und Sie das Gerät im Blick haben.

Starker Magnet-Saugnapf mit rutschfester Oberfläche.

Diese Autohalterung verfügt über einen starken Magnet. Bietet 360-Grad-Anpassung des Mobiltelefons. Die Autohalterung ist wiederum mit einem 3M-Kleber fest auf der Fahrzeugoberfläche befestigt.

Technische Daten

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