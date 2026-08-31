Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
DLC6541CB/00
Hochwertiges USB-C-auf-USB-C-Kabel
Hochwertiges Kabel mit einer Länge von 1,2 Metern für zusätzliche Flexibilität während Sie Geräte mit USB-C aufladen. Unterstützt 60-W-Schnellladungen.
Synchronisieren und Aufladen
1,2 m
Schwarz
Unterstützt USB 2.0 High-Speed, 480 Mbit/s Datenübertragungsrate
Kunststoffummanteltes Kabel für zusätzliche Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit.
Bewertungen