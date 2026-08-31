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Eingestellt
DLC5206V/00
Hochwertiges geflochtenes USB-A-auf-Lightning-Kabel
Hochwertiges Kabel mit einer Länge von 2 Metern für zusätzliche Flexibilität beim Aufladen von iPhone und iPad
Synchronisieren und Aufladen
2 Meter
Schwarzes, geflochtenes Kabel
Unterstützt USB 2.0 High-Speed, 480 Mbit/s Datenübertragungsrate
Manchmal benötigen Sie einfach nur ein längeres Kabel für einen besseren Zugriff und zusätzlichen Komfort.
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