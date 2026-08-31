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Eingestellt
DLC5204V/00
Hochwertiges geflochtenes USB-A-auf-Lightning-Kabel
Schließen Sie Ihr iPhone an Ihr MacBook an, um Musik, Apps, Fotos, Updates usw. zu synchronisieren. Gleichzeitig können Sie Ihr Gerät aufladen. Kompatibel mit Ihrem vorhandenen USB-Ladegerät oder Autoladegerät mit USB-Anschluss – perfekt als Zweit- oder Ersatzkabel.
Synchronisieren und Aufladen
1,2 Meter
Schwarzes, geflochtenes Kabel
Sie können es überallhin mitnehmen, an Ihrem Schreibtisch aufbewahren oder dadurch ein verloren gegangenes Kabel ersetzen, sodass Sie immer eine Verbindung herstellen oder Ihr Gerät bei Bedarf aufladen können.
Über 10.000 Mal spannungsgeprüftes Ladekabel für einen robusten Einsatz
Kompatibel mit bereits vorhandenen USB-fähige Stromquellen – zu Hause, im Auto oder am Computer – für einfaches Laden jederzeit.
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