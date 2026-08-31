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USB auf Micro-USB-Kabel

DLC5204U/00

Hochwertiges, geflochtenes USB-A auf Micro-USB-Kabel

Kompatibel mit Ihrem vorhandenen USB-Ladegerät oder Autoladegerät – perfekt als Zweit- oder Ersatzkabel.

Alle Vorteile anzeigen

Hochwertiges, geflochtenes USB-A auf Micro-USB-Kabel

  • Synchronisieren und Aufladen

  • 1,2 m

  • Schwarzes, geflochtenes Kabel

Flexibles und robustes, geflochtenes Kabeldesign

Unterstützt USB 2.0-Datenübertragung

Unterstützt USB 2.0 High-Speed, 480 Mbit/s Datenübertragungsrate

Über 10.000 Mal spannungsgeprüft

Über 10.000 Mal spannungsgeprüftes Ladekabel für einen robusten Einsatz

Technische Daten

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