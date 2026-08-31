Hochwertiges geflochtenes USB-C-auf-Lightning-Kabel

Um die maximale Leistung des PD-fähigen Ladegeräts für Ihr iPhone und iPad zu erhalten, benötigen Sie dieses USB-C-auf-Lightning-Kabel. Das hochwertige Kabel bietet mit einer Länge von 1,2 Metern zusätzliche Flexibilität.