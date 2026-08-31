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Eingestellt
DLC5204C/00
Hochwertiges, geflochtenes USB-C auf USB-C-Kabel
Kompatibel mit Ihrem vorhandenen USB-C-Ladegerät oder Autoladegerät – perfekt als Zweit- oder Ersatzkabel.
Synchronisieren und Aufladen
1,2 Meter
Schwarzes, geflochtenes Kabel
Unterstützt USB 3.0, 5 Gbit/s High-Speed-Datenübertragungsrate.
Über 10.000 Mal spannungsgeprüftes Ladekabel für einen robusten Einsatz
Bewertungen