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Eingestellt
DLC5204A/00
Hochwertiges geflochtenes USB-A auf USB-C-Kabel
Hochwertiges Kabel mit einer Länge von 1,2 Metern für zusätzliche Flexibilität beim Aufladen von USB-C-fähigen Geräten
Synchronisieren und Aufladen
1,2 Meter
Schwarzes, geflochtenes Kabel
Unterstützt USB 2.0 High-Speed, 480 Mbit/s Datenübertragungsrate
Über 10.000 Mal spannungsgeprüftes Ladekabel für einen robusten Einsatz
Bewertungen