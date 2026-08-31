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  • Hochwertiges USB-C auf USB-C-Kabel
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USB-C auf USB-C

DLC4561CB/00

Hochwertiges USB-C auf USB-C-Kabel

Hochwertiges Kabel mit einer Länge von 2 Metern für zusätzliche Flexibilität während Sie Geräte mit USB-C aufladen. Unterstützt 65-W-Ladungen von Laptops mit GaN-Ladegerät.

Alle Vorteile anzeigen

Hochwertiges USB-C auf USB-C-Kabel

  • Synchronisieren und Aufladen

  • 2 m

  • Schwarz

USB-C-Anschluss für schnelles Laden

USB-C-Anschluss für schnelles Laden mit Ihren aktuellsten Typ-C-kompatiblen Geräten

Flexibles und robustes Kabeldesign

Kunststoffummanteltes Kabel für zusätzliche Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit.

Unterstützt USB 2.0-Datenübertragung

Unterstützt USB 2.0 High-Speed, 480 Mbit/s Datenübertragungsrate

Technische Daten

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