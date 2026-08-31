Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Eingestellt
DLC3104T/00
3-in-1-Kabel
Micro-USB-, USB-C- und Lightning-Anschluss an einem einzigen Kabel. Sie benötigen nur dieses eine Kabel für alle Ihre mobilen Geräte.
Synchronisieren und Aufladen
1,2 m
Sie können es überallhin mitnehmen, an Ihrem Schreibtisch aufbewahren oder dadurch ein verloren gegangenes Kabel ersetzen, sodass Sie immer eine Verbindung herstellen oder Ihr Gerät bei Bedarf aufladen können.
Kompatibel mit bereits vorhandenen USB-fähige Stromquellen – zu Hause, im Auto oder am Computer – für einfaches Laden jederzeit.
Ein hilfreiches Zweit- oder Ersatzkabel für Apple Lightning-Kabel
Bewertungen