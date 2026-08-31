Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Eingestellt
DLC2103A/00
1,2 m USB-A-auf-C-Kabel
Laden und verbinden Sie Ihr Telefon mit diesem USB-C-Kabel. Kompatibel mit Ihrem vorhandenen USB-Ladegerät oder Autoladegerät – perfekt als Zweit- oder Ersatzkabel.
Sie können es überallhin mitnehmen, an Ihrem Schreibtisch aufbewahren oder dadurch ein verloren gegangenes Kabel ersetzen, sodass Sie immer eine Verbindung herstellen oder Ihr Gerät bei Bedarf aufladen können.
Kompatibel mit bereits vorhandenen USB-fähige Stromquellen – zu Hause, im Auto oder am Computer – für einfaches Laden jederzeit.
Bewertungen