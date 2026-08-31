USB-C auf USB-Adapter

Ermöglicht eine Verbindung von USB auf Ihren Typ-C-Anschluss. Verwandeln Sie jeden USB-C-Anschluss in einen USB-A-Anschluss und schließen Sie eine Vielzahl von USB-A-Geräten an, darunter externe Festplatten, Telefone, Mäuse, Drucker und mehr.