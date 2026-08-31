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Eingestellt

USB-C auf USB-Typ A

DLC1501A/00

USB-C auf USB-Adapter

Ermöglicht eine Verbindung von USB auf Ihren Typ-C-Anschluss. Verwandeln Sie jeden USB-C-Anschluss in einen USB-A-Anschluss und schließen Sie eine Vielzahl von USB-A-Geräten an, darunter externe Festplatten, Telefone, Mäuse, Drucker und mehr.

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USB-C auf USB-Adapter

  • USB 3.0

Unterstützt USB 3.0-Datenübertragung

Unterstützt USB 3.0, 5 Gbit/s High-Speed-Datenübertragungsrate.

Schlankes und leichtes Design

Dank des schlanken und ergonomischen Designs passt es problemlos überall hin.

Flexible Konstruktion für einfaches Ein-/Ausschalten

Die flexible Konstruktion ermöglicht ein einfaches Anbringen und Abnehmen.

Technische Daten

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