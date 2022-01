DAB für noch mehr Sender und kristallklaren Sound

Mit Digital Audio Broadcasting (DAB) bezeichnet man die neueste digitale Radiotechnologie. Dank DAB können Sie Ihre Lieblingssender in kristallklarer Soundqualität genießen, die der CD-Wiedergabequalität fast entspricht. Darüber hinaus stehen Ihnen wesentlich mehr Radiosender zur Verfügung. Störungen, die von Signalinterferenzen durch Berge, Hochhäuser und Wetterlagen verursacht werden, gehören der Vergangenheit an. Da DAB-Radiosignale digital übertragen werden, können Radiosender auch Textdaten wie Programminformationen, Nachrichten und Sportergebnisse sowie Bilder und sogar Videoclips an das Radio senden. Sie haben Radio noch nie so genossen!