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Eingestellt
Das passende Sound System für Ihr Zuhause
Wiedergabe und Aufladen Ihres iPod/iPhone/iPad mit DualDock über Lightning- oder 30-poligen Anschluss. Dieses Micro-Soundsystem klingt nicht nur großartig, sondern verfügt über einen zusätzlichen Bonuspunkt – es passt einfach in jedes Zuhause, mit 2-in-1-Tischfuß für flexible Positionierung.
DualDock für iPod/iPhone
Schreibtisch- oder Wandhalterung
CD, MP3-CD, USB, UKW
Max. 40 W
Das innovative Philips DualDock mit Lightning- oder 30-poligem Anschluss kann jedes Apple-Gerät aufladen und wiedergeben. Dank des schlanken Designs gepaart mit müheloser Funktionalität können Sie im Handumdrehen zwischen jedem Anschluss wechseln. Genießen Sie Ihre Lieblingsmusik, egal auf welchem Apple-Gerät.
MP3 steht für "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm/3" und ist eine revolutionäre Komprimierungstechnologie, mit der umfangreiche digitale Musikdateien ohne größere Beeinträchtigung der Tonqualität um das bis zu 10fache komprimiert werden können. MP3 ermöglicht die schnelle und einfache Übertragung von Musikdateien und hat sich inzwischen als Standardformat für die Audiokomprimierung im Internet etabliert.
Kompaktes Design, minimaler Platzbedarf, für jeden Lebensstil. Dieses kompakte Set passt dank des schlanken Designs und der kompakten Größe in jeden Raum.
4.0
von 5
8
Bewertungen
88%
empfehlen dieses Produkt.
Schnucke
06/01/2014
Deutschland
ein echter Hingucker
Durch einen Produkttest von Philips bin ich auf die Anlage aufmerksam geworden und durfte diese dann auch testen. Habe mich sehr darauf gefreut, sollte sie doch eine Alternative für Küche oder Badezimmer sein. Nach dem Auspacken und ersten Bestaunen war sofort klar, für den gedachten Einsatz viel zu Schade. Wie von Philips nicht anders gewohnt, bezieht man sich bei der Verpackung auf das wesentliche, so dass auch hier kein unnötiger Müll entsteht. Also, Anlage raus, Mitgelieferte Batterien in die Fernbedienung, Netzstecker rein, I-Pod (2. Generation) angedockt und los gings. Da kam der erste Aha Effekt. Was für ein Klang. Egal ob Rock, Klassik oder Schlager und Pop, man kann sich für jeden x-beliebigen Hörgenuss den passenden voreingestellten EQ-Modus mit der Fernbedienung aufrufen. Diese ist klein und einfach gestaltet, für jeden verständlich. Egal welche Musikquelle genutzt wird, einfach genial des kleine Ding. Was ich hier unbedingt noch anführen möchte, ist die Tatsache, das man das Gerät hinstellen und auch mit dem gleichen Ständer, hierzu einfach nur abnehmen und umdrehen, an die Wand hängen kann. Ein dickes Lob an Philips, keine extra Teile nötig, die wenn man sie nicht braucht, in irgendeiner Versenkung verschwunden sind und man sie, wenn sie gebraucht werden, suchen muss. Diese kleine Anlage ist optisch ein echter Hingucker, so dass ich sie nicht mehr im Badezimmer oder Küche nutzen darf. Meine Frau bestand auf die Nutzung im Wohnzimmer. Hier tut sie nun täglich ihren Dienst. Ich kann hier nur eine klare Kaufempfehlung aussprechen, mit dem Hinweis, PHILIPS weiter so.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DCM3260 Mini Stereoanlage verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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marschx
10/12/2013
Deutschland
KLEIN ABER FEIN
Das Fazit mal am Anfang: Die Philips Ministereoanlage DCM 3260 ist eine kleine aber feine, sehr schicke Minianlage mit herausragenden Klangeigenschaften, selbsterklärender Bedienung und einem sehr gutem Preis-/Leistungsverhältnis. Um sowohl das I-Phone 4 meiner Frau und mein I-Phone 5 laden zu können und Musik davon abzuspielen, haben wir uns das Philips-System gekauft. Beide Geräte können an die generell für alle möglichen Apple-Geräte (iPhones / iPads / iPods) vorgesehenen Adapter problemlos angeschlossen werden. Dies funktioniert sehr einfach durch einen kleinen variablen und sehr praktischen Anschluss am Fond des Gerätes. Das ist natürlich schon mal alleine eine Top Eigenschaft dieser Anlage. Und das Beste: Die DCM 3260 hat einen sehr guten klaren und ausfüllenden Raumklang. Egal, ob vom USB-Stick einer CD dem I-Phone oder dem Radio. Letzteres hat ein sehr starkes digitales (!) Empfangsteil, so dass alle 20 Speicherplätze belegt werden konnte obwohl für das Erste nur eine Zimmerantenne angeschlossen ist. Satter Klang, kein Rauschen, sehr überzeugend! Die voreingestellten zahlreichen Klangoptionen für z.B. Pop- oder Klassik bieten immer eine ideale und schnell ausgewählte Voreinstellung für jeden Musikwunsch. Die DCM 3260 samt Fernbedienung ist superleicht zu bedienen, alle wichtigen Bedienelemente und Funktionen sind schnell zu erreichen. Durch das Reduzieren auf das Wesentliche, kommt die DCM 3260 sehr puristisch und klar rüber. Die Materialien sind wie bei Philips üblich, sehr hochwertig und von einer sehr angenehmen Haptik!! Bisher ist noch niemand in unserer Wohnung gewesen, der nicht auch ein Lob für diese Anlage übrig hatte!! Alles in allem ein echter „Hingucker“ der technisch keine Wünsche offen lässt. Wenn ich ein Testmagazin wäre, wäre das sicher eine 1A-Kaufempfehlung :-)
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DCM3260 Mini Stereoanlage verfasst
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Stefan01
09/12/2013
Deutschland
Kompakte Wunderkiste
Ein tolles Produkt für alle, die viele Funktionen in einem Gerät haben wollen. Meine Tochter im Teenageralter hat keinen Platz in Ihrem Zimmer für HiFi-Anlage mit Boxen übrig, daher kamen wir auf dieses Gerät. Es erfüllt alle Anforderungen und überzeugte uns mit attraktivem Design gepaart mit tollem Sound. Vor allen Dingen die zwei Apple-Docks ermöglichen Wiedergabe aller Apple-Phones und Pods der letzten zwei Generationen. Besonders gefällt auch die Weckfunktion mit sanftem Lautstärkeanstieg.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DCM3260 Mini Stereoanlage verfasst
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