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Eingestellt
Das passende Sound System für Ihr Zuhause
Schließen Sie Ihren iPod/Ihr iPhone/Ihr iPad an die Dockingstation an, oder verbinden Sie andere Geräte über USB Direct – und genießen Sie satte Bässe dank wOOx-Technologie. Diese Philips Mini Stereoanlage DCM3060/12 bietet ein cleveres Design mit Wandhalterung und liefert erstklassigen Sound.
Dockingstation für iPod/iPhone/iPad
40 W
Anhand der Audiokomprimierung können große digitale Musikdateien ohne größere Beeinträchtigung der Audioqualität bis um das 10fache komprimiert werden. MP3 oder WMA sind zwei der Komprimierungsformate, mit denen Sie in die digitale Musikwelt Ihres Philips Players eintauchen können. Laden Sie Lieder als MP3- oder WMA-Datei von offiziellen Musikseiten herunter, oder erstellen Sie Ihre eigenen MP3- oder WMA-Musikdateien, indem Sie CDs in diese Formate übertragen und dann auf dem Gerät abspielen.
Schließen Sie mit dem USB Direct-Modus Ihr USB-Gerät einfach an den USB-Port Ihres Philips Geräts an, und geben Sie Ihre Digitalmusik direkt über das Philips-Gerät wieder.
Das motorgesteuerte CD-Fach auf der Vorderseite verleiht dem ohnehin schlanken Design dieses Geräts noch das gewisse Etwas. Die elegante und gleichzeitig funktionale Abdeckung des CD-Fachs gleitet auf Knopfdruck nach oben oder unten, wann immer Ihnen danach ist, Ihre Musikauswahl zu ändern. Lehnen Sie sich einfach zurück, und genießen Sie den dynamischen Sound, während Sie durch das transparente Fenster die Disc beobachten können.
3.9
von 5
8
Bewertungen
88%
empfehlen dieses Produkt.
Oldie72
16/10/2012
Deutschland
Ein tolles preiswertes Produkt
Das Gerät entspricht voll den Erwartungen. Wir betreiben dier Anlage mit einem iPad2 und sind sehr zufrieden.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DCM3060 Mini Stereoanlage verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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perotjcm
05/09/2012
España
Es lo que estaba buscando
Es ideal para un dormitorio y tiene un sonido muy bueno
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DCM3060 Microcadena verfasst
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Lorenz
15/08/2012
Italia
eccellente
l'audio è ottimo. Non è molto pratico l'utilizzo dal telecomando ma potrei non essere io bravo e comunque è buono
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DCM3060 Sistema musicale micro verfasst
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