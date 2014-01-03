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Eingestellt
DCB2077/10
Der passende Sound für Ihr Zuhause
Schließen Sie Ihren iPod/Ihr iPhone/Ihr iPad an, und geben Sie Ihr Gerät wieder, oder schalten Sie das Radio ein, und erhalten Sie kristallklaren DAB+-Empfang. Dieses Philips Micro-Soundsystem DCB2077/10 klingt nicht nur großartig, sondern verfügt über einen zusätzlichen Bonuspunkt – es passt einfach in jedes Zuhause.
Dockingstation für iPod/iPhone/iPad
DAB+
Das Bassreflex-Lautsprechersystem sorgt bei kompakten Lautsprecher-Systemen für tiefe Bässe. Der Unterschied zu konventionellen Lautsprecher-Systemen liegt in der Tiefbassröhre, die akustisch auf den Woofer abgestimmt ist, um den Low Frequency Roll Off des Systems zu optimieren. Ergebnis sind tiefer gesteuerte Bässe und weniger Verzerrung. Das Prinzip besteht darin, dass die Luftmasse in der Tiefbassröhre mitschwingt und wie ein herkömmlicher Woofer vibriert. In Kombination mit der Reaktion des Woofers erweitert das System alle niederfrequenten Töne und erzeugt tiefe Bässe in einer völlig neuen Dimension.
Die digitale Klangsteuerung bietet Ihnen eine Auswahl an Voreinstellungen für Jazz, Rock, Pop und Klassik, mit denen Sie die Frequenzbereiche für verschiedene Musikrichtungen optimieren können. Jeder Modus verwendet die Graphic Equalizing-Technologie zur automatischen Anpassung und zur Optimierung der wichtigsten Tonfrequenzen der gewählten Musikrichtung. Außerdem bietet Ihnen die digitale Klangsteuerung ein perfektes Klangerlebnis für die jeweilige Musikrichtung.
Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.
2.5
von 5
2
Bewertungen
nunkyian
03/01/2014
United Kingdom
compact but dynamic
This micro system takes very little space but has a great output. Easy to set up and easy to use. Superb value for a very good product.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DCB2077 Micro music system verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DCB2077 Micro music system verfasst
Chava
01/03/2014
Suisse
Tonqualität schlecht!
Ich hatte den DCB2077 für die Küche gekauft. Das Design und die Bedienung des Gerätes sind sehr gut. Der Empfang von DAB+ ist ebenfalls sehr gut. Schade kann ich das Gerät nicht gebrauchen weil die Tonqualität schlecht ist. Bei jeder Einstellung des Equalizers tönt das Gerät sehr dumpf. Die Tonqualität entspricht in keiner Weise der Werbung!
Diese Bewertung wurde für DCB2077 Mini Stereoanlage verfasst
Diese Bewertung wurde für DCB2077 Mini Stereoanlage verfasst