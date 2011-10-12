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Eingestellt

Docking-Entertainment-System

DC910/12

2.5

| (2) Bewertungen

Hören Sie Ihre iPod-Musik laut mit erstklassigem Sound

Sie können Ihre Videos korrekt anzeigen, indem Sie Ihren iPod einfach auf dem Philips Docking Entertainment System DC910 von der vertikalen in die horizontale Position drehen. Außerdem liefern die doppelten wOOx-Lautsprecher einen tiefen, kräftigen Bass für Musik von jeder Quelle!

Alle Vorteile anzeigen

über wOOx-Lautsprecher

Hören Sie Ihre iPod-Musik laut mit erstklassigem Sound

  • Drehbare Docking-Station

  • USB und SD-Kartensteckplätze

Setzen Sie Ihren iPod in vertikale oder horizontale Position.

Setzen Sie Ihren iPod in vertikale oder horizontale Position.

Der in Ihrem iPod touch integrierte Schwingungssensor ändert automatisch die Art der Inhaltsanzeige. Wenn Sie Ihren iPod von der vertikalen in die horizontale Position (oder umgekehrt) drehen, wird auch die Inhaltsanzeige gedreht. Die im Philips System integrierte iPod-Docking-Station ist speziell auf diese Funktion ausgelegt. Sie können die Anzeigeausrichtung der Docking-Station ändern, damit Sie eine Webseite, ein Foto oder ein Videoclip bequem im passenden Bildformat auf dem iPod touch-Bildschirm anzeigen können.

Doppelte wOOx-Lautsprecher für ein verbessertes Basserlebnis

Doppelte wOOx-Lautsprecher für ein verbessertes Basserlebnis

Die wOOx-Technologie erfasst und optimiert die tiefsten Bässe und sorgt so für einen überlegenen Bass-Sound. Ergebnis ist ein deutlich verbessertes Bass- und Klangerlebnis.

30 W RMS Gesamtausgangsleistung

30 W RMS Gesamtausgangsleistung

Technische Daten

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Bewertungen

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2.5

von 5

2

Bewertungen

5
3
2

12/10/2011

Nederland

Nederland

Vol geluid, makkelijke bediening, stijlvol design.

Dit entertainmentsysteem biedt waar voor zijn geld. Geen home-cinemakwaliteit, maar wel een vol en zuiver geluid met een mooie bas. De bediening is eenvoudig. Probleemloos kun je navigeren door de afspeellijsten van je i-pod. Het design is stijlvol. Enig nadeel is dat het apparaat door zijn vorm (geen draagbeugel of handgrepen) niet handig is om vaak te verplaatsen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DC910 entertainmentsysteem met dock verfasst

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18/12/2013

España

España

Mal funcionamiento

Altavoces para ipod los cuales dejaron de funcionar sin motivo alguno

Diese Bewertung wurde für DC910 sistema docking verfasst

Diese Bewertung wurde für DC910 sistema docking verfasst

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