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Eingestellt
Hören Sie Ihre iPod-Musik laut mit erstklassigem Sound
Mit dem supereleganten Docking-Entertainment-System DC570 von Philips können Sie die Lieblingsmusik Ihres iPods überall im Haus genießen. Das elegante Design nimmt nur wenig Platz in Anspruch und liefert unglaublich leistungsstarken Hi-Fi-Sound über den integrierten Subwoofer.
RMS steht für Root Mean Square und ist eine typische Maßeinheit für Audioleistung oder besser gesagt für die elektrische Leistung, die von einem Audioverstärker an einen Lautstärker übertragen und in Watt gemessen wird. Die Menge der an den Lautsprecher übertragenen elektrischen Leistung sowie die Empfindlichkeit des Lautsprechers bestimmen die erzeugte Soundleistung. Grundsätzlich werden Audioverstärker durch die elektrische Energie, die sie maximal verstärken können, eingeschränkt. Lautsprecher werden eingeschränkt durch die Menge an elektrischer Leistung, die sie maximal in Soundleistung umwandeln können, ohne dabei das Audiosignal zu verzerren. Je höher die Wattleistung umso besser die Soundleistung, die vom Lautsprecher ausgegeben wird.
4.7
von 5
11
Bewertungen
89%
empfehlen dieses Produkt.
Ushio
18/08/2019
España
Buen sonido y buen diseño
Sonido potente y envolvente. Diseño actual, cómodo para poner en cualquier sitio. Solo se echa de menos una opción de bluetooth
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Diese Bewertung wurde für DC570 sistema docking verfasst
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DKanmelder
02/09/2018
Danmark
Ekstrem god højtaler der spiller sublimt godt og højt
Bedste højtaler med dette tidsløse design. Philips er bare godt.
Diese Bewertung wurde für DC570 docking-underholdningssystem verfasst
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rubinha
07/11/2012
España
Increíble
Desde mi punto de vista, relación calidad/precio inmejorable. Gran calidad de sonido. Diseño perfecto.
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