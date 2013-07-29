Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Eingestellt
Beginnen Sie den Tag auf Ihre Art!
Starten Sie in den Tag mit Ihrer Musik von iPhone/iPod aus dem Philips Radiowecker mit zwei Weckzeiten. Das elegante System mit mehreren Quellen weckt Sie mit Ihrer Lieblingsmusik von tragbaren Geräten und Radio.
8 W
Das Bassreflex-Lautsprechersystem sorgt bei kompakten Lautsprecher-Systemen für tiefe Bässe. Der Unterschied zu konventionellen Lautsprecher-Systemen liegt in der Tiefbassröhre, die akustisch auf den Woofer abgestimmt ist, um den Low Frequency Roll Off des Systems zu optimieren. Ergebnis sind tiefer gesteuerte Bässe und weniger Verzerrung. Das Prinzip besteht darin, dass die Luftmasse in der Tiefbassröhre mitschwingt und wie ein herkömmlicher Woofer vibriert. In Kombination mit der Reaktion des Woofers erweitert das System alle niederfrequenten Töne und erzeugt tiefe Bässe in einer völlig neuen Dimension.
Dieser Radiowecker wird mit seiner Funktion für zwei unterschiedliche Weckzeiten dem modernen Lebensstil gerecht. So können unterschiedliche Weckzeiten für Wochentage und Wochenenden oder sogar für Paare eingestellt werden. Die Weckzeiten können für die ganze Woche von Montag bis Sonntag auf die gleiche Zeit eingestellt werden oder aber so, dass Sie an Wochentagen früh geweckt werden und samstags und sonntags ausschlafen können. Ganz egal, wann Sie geweckt werden möchten – dank dieser bequemen Funktion gehört das lästige allabendliche Weckerstellen nun der Vergangenheit an.
Stellen Sie einfach den gewünschten Radiosender ein, und halten Sie die Speichertaste gedrückt, um die Frequenz zu speichern. Dank der voreingestellten und gespeicherten Radiosender können Sie ganz einfach Ihren Lieblingssender hören, ohne die Frequenz jedes Mal manuell einstellen zu müssen.
4.3
von 5
36
Bewertungen
89%
empfehlen dieses Produkt.
Roland1000
29/07/2013
Österreich
Produkt Preis - Leistung OK!
Produkt für IPhone 5 tolle funktion (mit Adapter - nicht in Lieferunfang) ; Für IPhone 4S weniger geeignet! Ständig kontakt probleme!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DC315 Radiowecker für iPod/iPhone verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DC315 Radiowecker für iPod/iPhone verfasst
ronny1968
18/07/2013
Österreich
Der Rasierer ist sanft zur Haut
Der Rasierer ist sanft zur Haut und leicht in der Handhabung, passt sich dem Gesicht an und ist leicht zu reinigen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DC315 Radiowecker für iPod/iPhone verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DC315 Radiowecker für iPod/iPhone verfasst
FGraepel
12/07/2011
Deutschland
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DC315 Radiowecker für iPod/iPhone verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DC315 Radiowecker für iPod/iPhone verfasst
Vermeiden Sie eine übermäßig lange Verwendung des Geräts bei Lautstärken höher als 85 Dezibel, da dies Ihr Gehör beschädigen kann.