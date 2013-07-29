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Eingestellt

Radiowecker für iPod/iPhone

DC315/12

4.3

| (36) Bewertungen | 89% empfehlen dieses Produkt.

Beginnen Sie den Tag auf Ihre Art!

Starten Sie in den Tag mit Ihrer Musik von iPhone/iPod aus dem Philips Radiowecker mit zwei Weckzeiten. Das elegante System mit mehreren Quellen weckt Sie mit Ihrer Lieblingsmusik von tragbaren Geräten und Radio.

Alle Vorteile anzeigen

Lassen Sie sich mit Musik von Ihrem iPod/iPhone aufwecken.

Beginnen Sie den Tag auf Ihre Art!

  • 8 W

Bassreflex-Lautsprechersystem für einen kraftvollen, tiefen Bass

Bassreflex-Lautsprechersystem für einen kraftvollen, tiefen Bass

Das Bassreflex-Lautsprechersystem sorgt bei kompakten Lautsprecher-Systemen für tiefe Bässe. Der Unterschied zu konventionellen Lautsprecher-Systemen liegt in der Tiefbassröhre, die akustisch auf den Woofer abgestimmt ist, um den Low Frequency Roll Off des Systems zu optimieren. Ergebnis sind tiefer gesteuerte Bässe und weniger Verzerrung. Das Prinzip besteht darin, dass die Luftmasse in der Tiefbassröhre mitschwingt und wie ein herkömmlicher Woofer vibriert. In Kombination mit der Reaktion des Woofers erweitert das System alle niederfrequenten Töne und erzeugt tiefe Bässe in einer völlig neuen Dimension.

Individueller Alarm für Werktage und Wochenende

Individueller Alarm für Werktage und Wochenende

Dieser Radiowecker wird mit seiner Funktion für zwei unterschiedliche Weckzeiten dem modernen Lebensstil gerecht. So können unterschiedliche Weckzeiten für Wochentage und Wochenenden oder sogar für Paare eingestellt werden. Die Weckzeiten können für die ganze Woche von Montag bis Sonntag auf die gleiche Zeit eingestellt werden oder aber so, dass Sie an Wochentagen früh geweckt werden und samstags und sonntags ausschlafen können. Ganz egal, wann Sie geweckt werden möchten – dank dieser bequemen Funktion gehört das lästige allabendliche Weckerstellen nun der Vergangenheit an.

Digitale Abstimmung mit Programmspeichern für noch mehr Komfort

Digitale Abstimmung mit Programmspeichern für noch mehr Komfort

Stellen Sie einfach den gewünschten Radiosender ein, und halten Sie die Speichertaste gedrückt, um die Frequenz zu speichern. Dank der voreingestellten und gespeicherten Radiosender können Sie ganz einfach Ihren Lieblingssender hören, ohne die Frequenz jedes Mal manuell einstellen zu müssen.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.3

von 5

36

Bewertungen

89%

empfehlen dieses Produkt.

2

29/07/2013

Österreich

Österreich

Produkt Preis - Leistung OK!

Produkt für IPhone 5 tolle funktion (mit Adapter - nicht in Lieferunfang) ; Für IPhone 4S weniger geeignet! Ständig kontakt probleme!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DC315 Radiowecker für iPod/iPhone verfasst

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18/07/2013

Österreich

Österreich

Der Rasierer ist sanft zur Haut

Der Rasierer ist sanft zur Haut und leicht in der Handhabung, passt sich dem Gesicht an und ist leicht zu reinigen

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Diese Bewertung wurde für DC315 Radiowecker für iPod/iPhone verfasst

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12/07/2011

Deutschland

Deutschland

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Haftungsausschlüsse

  1. Vermeiden Sie eine übermäßig lange Verwendung des Geräts bei Lautstärken höher als 85 Dezibel, da dies Ihr Gehör beschädigen kann.